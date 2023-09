Megkezdődött az idősotthonok építése a tiszaszigeti Sziget Lakóparkban

– jelentette be közösségi oldalán a település polgármestere. Ferenczi Ferenc azt írta, hogy a most indult első ütemben 11 telken 44 az idősek számára kialakítandó otthon épül, ahol barátságos, meghitt, kényelmes környezet fogadja majd a nyugdíjas közösség tagjait. A polgármester korábban elmondta, hogy a Sziget Lakóparkban minden házat a legmagasabb színvonalú életvitelre terveztek, kifejezetten a nyugdíjasok igényeihez igazodva. A tervezők több tízéves tapasztalattal álmodták meg a lakóparkot, és az otthonokat, gondosan ügyelve a részletekre, és a minőségi alapanyagok használatára. A Sziget Lakóparkban az idősebb generáció új otthonra találhat egy meghitt, barátságos közösségben. Fontos, hogy Tiszaszigeten nyugdíjas egyesület is működik, a helyi orvos pedig több alkalommal szervez ingyenes szűréseket. A Lakóparkban felépül két közösségi tér is, amit úgy terveztek, hogy a közös programok megtartásához elengedhetetlen fejlett infrastruktúrával is rendelkezzen. Azt, hogy pontosan mikor készül el a beruházás egyelőre nem tudni, de már várják az idős jelentkezőket az új lakhelyükre.