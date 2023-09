A társulatra jellemző jó kedvvel, lelkesedéssel és lendülettel nyitották meg az új évadot a Kövér Béla Bábszínházban csütörtökön. Kiss Ágnes igazgató büszkén számolt be a 10. Színházi Olimpia keretében megvalósult Bábszínházi Világtalálkozó sikeréről. A szegedi programok látogatottsága országos rekord volt, összesen több mint 22 és fél ezer néző látogatta az eseményeket.

Az örömbe azonban némi üröm is vegyült, amikor az igazgató a bábszínház anyagi helyzetét ismertette. Elmondta, a minisztériumtól a reméltnél jóval kevesebb, összesen 34 és fél millió forint fenntartói támogatást kapott az intézmény. Hozzátette, a tárgyalások folytatódnak. Szintén nehézségeket vetített előre egy későbbi bejelentése, amelyben egy, a tervek szerint jövő év január 1-jén életbe lépő törvénymódosítás tartalmát ismertette. Ez a bábtársulatok művészeti állományában dolgozók 70 százalékánál előírja a felsőfokú szakképzettséget. Schneider Jankó művészeti vezető úgy fogalmazott, a szegedi bábszínház ezen a téren hátul kullog.

Az évad új bemutatóiról és projektjeiről a művészeti vezető tájékoztatta a megjelenteket. Jövő hét végén A szemüveges szirén premierjével kezdenek. Készülnek egy osztálytermi előadásra is Az én Petőfim címmel, amelynek célközönsége az általános iskolák alsó tagozata lesz. Még idén bemutatják A meggyfa meséjét is, amely egy cigány eredettörténet. Ezt követi majd A macskaherceg kilencedik élete bemutatója, amely mese a szegedi születésű írónő, Gimesi Dóra tollából született. Folytatják a Csöppségek színházát is, az évad utolsó bemutatója pedig A púpos lovacska című előadás, Veres András meséje lesz.

Az új évadban is megrendezik majd a Szinkópé Fesztivált, a Tengerhab Gyereknapot, és természetesen a nagy, városi rendezvényekre is kivonul a társulat óriásbábjaival. A nagy hógolyó projektet továbbgondolva idén A nagy jeti expedícióra hívják a családokat a kamaraterem interaktív játszóterébe. Folytatják továbbá a Hány éves a kapitány? című, felnőtt előadás-sorozatot is. Utóbbi első előadása október 30-án Kiss Ágnes Un-Dead, haláli színjáték című, Lugosi Béla életét feldolgozó produkciója lesz.