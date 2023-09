Pályázaton nyert 130 millió forintból fejlesztették a csapadékvíz-elvezető rendszert Ásotthalmon. A beruházás célja volt, hogy a Királyhalmi utcán a Szent István tértől az 55. sz. főút irányába az utca páratlan oldalán megteremtsék a belvízbiztonságot, valamint a csapadék- és belvízelvezető csatornákat fejlesszék.

A projekt záró eseményén, pénteken Papp Renáta polgármester elmondta, a beruházás abban egyedi, hogy nemcsak elvezeti az egyidejű nagymennyiségű csapadékot, hanem azt átszivárogtatva helyben is tartja az esővíz egy részét. Ezzel nem szárítják ki direkt módon a csatorna nyomvonalát, hanem innovatív módon a vízpótlást is biztosítják. Úgynevezett dréncsöves rendszert éptettek ki a Királyhalmi utcán páratlan oldalán 1012 méter hosszan, a páros oldalon 235 méter árokmeder tisztítása, kotrása és kavicsos szikkasztóval történő betöltése valósult meg. Az elkészült beruházás egyidejűleg törekszik a vízvisszatartásra is, mely a természeti környezet fenntarthatóságát hivatott hosszútávon elősegíteni.

A projektzáró eseményen Kiss Sándorral, a kivitelező HÉB Kft. ügyvezetőjével együtt vágta át a település polgármestere a nemzetiszínű szalagot a csatornarendszer nyomvonalán – amely már most jól láthatóan betölti a funkcióját, a zöld gyep birtokba vette a nemrég még felásott szakaszt.

A beruházással párhuzamosan hangsúlyt fektetett Ásotthalom önkormányzata a szemléletformálásra is, mellyel a lakosságot célozták meg, valamint az esővízgyűjtéssel, ökológiai vízháztartással kapcsolatos versenyeket, rajzpályázatot is szerveztek a gyermekeknek – itt például esővízgyűjtő dézsákat is nyerhettek a legügyesebben teljesítők.