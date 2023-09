Elsőként Bálint Gabriella képviselő szólt hozzá. A nemrégiben történt nyugdíjas lakóparki eset kapcsán megkérdezte, hogyan fordulhatott elő az az eset, hogy egy 94 éves férfi napokig hevert holtan, és az ételfutár talált rá. Kiemelte, felelőssége van a munkatársaknak, az intézmény vezetőjének és a fenntartónak is. Feltette a kérdést, hogy lehet, hogy ilyen gyorsan kivizsgálták az esetet, ami, mint megírtuk, azt állapította meg, hogy senkit nem terhel felelősség.

Kis Andrea azt kérte, hogy senki ne csináljon politikai kérdést a halálesetből. Azt hiányolta, hogy nem hívtak össze rendkívüli közgyűlést, ahol a képviselőket első kézből tájékoztatták volna az esetről.

Márki-Zay Péter Bálint Gabriellának azt mondta, „legyen már olyan gerinces és mondja meg, hogy milyen szabályzat, milyen pontját nem tartották be”. Bálint Gabriella azt hangsúlyozta, hogy ez nem politika, hanem etikai és emberi ügy.

Páldy Gyula, a lakópark egyik lakója is felszólalt. Azt mondta, nem mindenki igényli, hogy ránézzenek a lakópark munkatársai, erre egy barátja esetét mesélte el. Szerinte eddig is előfordult utólagos megtalálás, de nem lett belőle „lejáratókampány”. Hozzátette, a lakóparkban élők nyugalomban szeretnének élni.

Páldy Gyula beszédéből kiderült az is, hogy felkérték a hozzászólásra. Erre Cseri Tamás rá is kérdezett, kiderült, Márki-Zay Péter kérte fel. A polgármester zaklatottan többször is közbeszólt Cseri Tamás felszólalásába, amit a képviselő visszautasított. A polgármestert támogató, a padsorokban ülő néhány helyi lakos is többször beszólt a képviselőnek.

Márki-Zay Péter Kis Andreát és Krupiczer Ferencet számonkérte a Promenád24-nek tett nyilatkozatuk miatt. Mindketten újságírói megkeresésre válaszoltak a lakóparki esettel kapcsolatban. A polgármester emelt hangon folyamatosan beleszólt Krupiczer Ferenc felszólalási idejébe, ezért a képviselő egy időre elhagyta a termet úgy, hogy bevágta az ajtót. A polgármester Kis Andreát pedig azzal gyanúsította meg, hogy jelentgetnek neki a hivatal dolgozói.

Napirend előtt még a városban időnként tapasztalható bűzről, a Rárósi út állapotáról, a diétás menzáról is szó esett. A nap folyamán a képviselőkre 40 nyílt és 3 zárt napirendi pont is várt.