Miután a szobrász gipsszé tette a rajzait, negatívot vettek Szabó Tamásék a gipszről, majd gépek segítségével lekicsinyítették, utána kezdődött a vésés, a felpolírozás és mindenféle utómunka. A 35 milliméteres érmek egyik oldalán Madách látható, míg a másik oldalán Az ember tragédiája egy-egy színének jellemző jelenetei formálódtak meg egy-egy idézettel. Így például olvasható rajtuk a motiváló gondolat is, hogy: „Ne félj, betöltöd célodat te is." De szintén az érmére került a „Hol a tagadás lábát megveti, világodat meg fogja dönteni" mondat is.

Szeretjük a szépet, a szép érmek készítését, viszont nem szóltunk bele, hogy a szobrász mit tervez meg, mert tetszett az alkotása. Mindegyik érme az emberi életről szól. Mi három hónapot dolgoztunk a 15 színnel és a záróérmével, melyekhez egyébként egy könyvet is kiadunk díszcsomagolásban. Ezt meg lehet majd vásárolni. A kiállítás október 5-én nyílik meg a Magyar Nemzeti Múzeumban, ahol egészen december 31-ig lesz megtekinthető

– osztotta meg a cégvezető.

Vélhetően később vándortárlattá alakul át a múzeum kiállítása. Szabó Tamásék ugyanis azt szeretnék, ha az országnak minél több részén megtekinthetők lennének a Madách Imréhez kötődő alkotásaik.