Gólyaavatót rendeztek hétfőn az Alföldi ASZC Makói Galamb József Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola tankertjében – számolt be róla a radio7.hu

Horváth Zoltán igazgató a Rádió 7-nek arról számolt be, hogy az idei tanévet öt új osztály kezdte meg az intézményben. Az avatást mindig nagyon várják, hiszen közös főzéssel egybekötött vidám napról van szó. Most sem maradtak el a tréfás feladatok, többek között volt gumicsizma-hajítás, traktorhúzás, illetve elmondták az új galambosok az esküjüket is.

Horváth Zoltántól megtudtuk: az egész ország területéről jönnek már hozzájuk diákok. Az igazgató kifejtette: a 2023-24-es tanévet összesen 270-en kezdték meg a Galambban. A sikernek az is a titka, hogy nagyon jó szakmai csapat dolgozik az intézményben. A pedagógusok, illetve minden egyes dolgozó mindenben támogatja a diákokat.