Helyi közélet 59 perce

Gyermekek sérültek meg – fontos tanácsok az életmentőktől

Az iskolakezdést a mentők is érzékelték a vármegyében, hiszen több, balesetet szenvedő gyereket is el kellett látniuk az elmúlt hét napban. Eközben újabb nemzetközi elismerést zsebeltek be a helyszíni stroke-ellátásért. Ismét sok érdekességről beszélgettünk Hangai József mentőtiszttel.

Az Országos Mentőszolgálat a világ tetején – ismét elismerést kaptak a helyszíni stroke ellátásért. Fotó: Gémes Sándor

Bár nem volt kiugró a gyerekeket érintő balesetek száma az iskolakezdéshez kapcsolódóan, mégis többször riasztották a vármegye életmentőit olyan esetekhez, amelyek során kerékpáros gyerekek szenvedtek balesetet. Minderről Hangai József, az Országos Mentőszolgálat Dél-alföldi Regionális Mentőszervezetének kommunikációs munkatársa beszélt szerdai Gyógyír podcastunkban, amelyben több dologra is felhívta a szülők figyelmét. Például arra, hogy az elmúlt 2-2,5 hónapban nem feltétlenül kellett a gyerekeknek önállóan közlekedniük, ezért most érdemes velük egyszer-kétszer végigmenni azon az útvonalon, amelyen egyedül közlekednek iskolába és onnan haza, ennek során pedig alaposan átbeszélni, átismételni a szabályokat a fiatalokkal. A mentőtiszt közölte, rendkívül fontos, hogy a védőeszközöket is viseljék a fiatalok, főleg a bukósisakot, hiszen látványos különbség a bukósisakban és az anélkül szerzett sérülések között. Hangai József beszámolója szerint egyébként 1134 esetet láttak el az elmúlt egy hétben Csongrád-Csanádban, ebből 527 alkalommal Szegeden nyújtottak segítséget. Megjegyezte, ennél jóval magasabb számban kaptak telefonhívásokat részben az ügyeleti feladatok miatt, részben pedig olyan esetek kapcsán, amelyeket a mentésirányítás tanácsadással kezelni tudott. Kérdésünkre elmondta, sokszor fordulnak hozzájuk segítségért például azért, mert magas vérnyomást mértek otthon és rendelkeznek eseti vérnyomás-csökkentővel, viszont nem biztosak abban, hogy bevehetik azt. De előfordult már olyan is, hogy a gyerek kihányta a lázcsillapítót, így a szülő arról érdeklődött, hogy beadhat-e újabbat. Tehát megerősítésre, tanácsra van szüksége az ilyen telefonálóknak. A podcastban a hallássérültek hősképzése mellett szót ejtettünk arról is, hogy az Országos Mentőszolgálat idén is elnyerte az Angels-díj legmagasabb, gyémánt fokozatát a stroke esetek korszerű és magas színvonalú helyszíni ellátásáért. Hangai József közölte, míg tavaly az országnak több régiója arany, a dél-alföldi régió pedig gyémánt és platina fokozatot kapott, addig most a teljes országra vonatkozó díjat kaptak.

