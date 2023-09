A megyeszékhely is csatlakozott pénteken az Európai Autómentes Naphoz. A Dóm téren 1200 reggeliző csomagot osztottak ki az arra járó bicikliseknek, a Dugonics téren pedig számos szervezet várta interaktív programokkal a kicsiket és nagyokat. A Kövér Béla Bábszínház is kitelepült, az SZKT pedig egy trolibuszt és egy elektromos buszt állított ki. A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság KRESZ-totóval és kerékpáros ügyességi versennyel készült, illetve szerveztek kerékpáros városi csapatvetélkedőt is a nap folyamán.