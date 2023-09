Három napon át minden a halról és a halászléről szól a Huszár Mátyás rakparton, sőt, szombaton a Partfürdőn is: míg előbbi helyszínen a vendéglátóhelyek tulajdonosai, szakácsai készítik az ízletes halételt, addig a túloldalon civilek, cégek, pártok ragadtak fakanalat szombat délelőtt. Így tett a Mentés Másként Alapítvány is, azonban ők hal nélkül készítették el az ételt, amely a Vegán Hallatlan Hallé nevet kapta, készítője pedig Dér Lilla szakács, aki unicorns_are_vegan néven az Instagramon is elérhető, oldalán pedig a vegán hallé receptje is megtalálható.

Az alapítvány önkéntese, Gyarmati Dorka lapunknak elmondta, az étel alapja a padlizsán, a halízt pedig az alga adja, sőt, a tetején úszkálnak pirított padlizsánszeletek, amik hasonlítanak a halászlé tetején úszó pontyra. Elárulta, egyre nagyobb az érdeklődés az ételük iránt, a Partfürdőn főző csapatok vegán, vegetáriánus tagjai is megkóstolták a hallatlan hallevet.

A szegedi Fidesz standjánál azonban már halból készült az ebéd, mintegy 300 meghívott vendégnek készítettek halászlevet. Tápai Péter, a párt szegedi alelnöke elmondta, barátok, családtagok, támogatók, segítők és aktivisták ültek egy asztalhoz, és annak érdekében, hogy a szálkával való küzdelem helyett több idő jusson a beszélgetésre, közösségépítésre, filézett halból készítettek ebédet. Megjegyezte, több mint tíz éve jelen vannak az eseményen, volt olyan évük, amikor az utolsó cseppig elfogyott az étel.