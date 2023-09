A kézikönyvekből megtudhatjuk, hogy Sík Sándor zsidó családból származott, szülei azonban még születése előtt katolikus hitre tértek. 1903 nyarán lépett be a piarista rendbe, 7 évvel később pedig magyar–latin szakos tanári oklevelet és bölcsészdoktori címet szerzett. 1911 júniusában pappá szentelték. 1929 és 1944 között a szegedi egyetemen a magyar irodalomtörténet professzora volt, 1945-től 1947-ig az Országos Köznevelési Tanács ügyvezető alelnöke, 1947-től a piarista rend magyarországi tartományfőnöke, 1946-tól a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja volt. Irodalomtörténészi munkásságáért 1948 márciusában – az elsők között – megkapta a Kossuth-díjat.

Keresztény, modern és magyar volt Sík Sándor. Élete és munkássága csak ezen fogalmak mentén értékelhető és értelmezhető helyesen. Azért fontos a kereszténység hangsúlyozása, mert zsidó származású családba született. Ő maga ugyan már beleszületett a kereszténységbe, és mint fölszentelt katolikus pap mentesült a zsidótörvények alól a holokauszt idején

– mondta el lapunknak Miklós Péter eszmetörténész, aki a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet egyik ösztöndíjasaként Modernitás, magyarság, kereszténység című kutatási projektjében Sík Sándor életművét az összehasonlító eszme- és művelődéstörténet módszertanával vizsgálja.

A címzetes egyetemi tanár úgy véli, Sík Sándor a magyarságot vallotta kulturális közegének. A magyar irodalom történetéről rengeteget írt, köztük alapos monográfiákat és áttekintő összefoglalókat is. Utóbbiakat elsősorban fiatalok számára, népszerűsítő célzattal. Ezekben irodalmunk főbb szereplőit mutatta be a Szent Gellért-legendában előforduló népi énekesektől kezdődően egészen a 20. század elejéig, de Ady Endre egyik első méltatójának és irodalomtörténeti kanonizálójának is tarthatjuk.

Mindezek mellett Sík Sándor modern is volt. A modernitás nem feltétlenül a baloldalnak, az úgynevezett progressziónak vagy a polgári radikális gondolkodásnak a sajátja, hanem lehet egy katolikus pap, piarista szerzetes, keresztény és magyar ember is, a szó eszme- és művelődéstörténeti, valamint kultúratudományos értelmében véve, modern

– hangsúlyozta a szakember.

Miklós Péter rámutatott, Sík Sándor képes volt európai és humanista, értékalapú, ugyanakkor szellemileg nyitott és befogadó közösségeket szervezni, bármilyen élethelyzetbe is került. Tehát cserkészvezetőként, piarista gimnáziumbéli tanárként, vagy éppen tudós professzorként is. Hiteles módon tudott modern, európai, keresztény, magyar ember lenni.