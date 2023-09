Különleges programmal kezdi az idei tanévet a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara. Az épület szeptember 13-tól október 11-ig Hatvany Viktória festőművész, a jogi kar alumnája festményeinek ad otthont. A kiállító első tárlatát Zuglóban a Stefánia-palotában rendezték. Ezután számos hazai és külföldi galériában is kiállított, ezek közül a legfontosabb a párizsi Carrousel du Louvre, de Németországban, Svájcban, Japánban és az Amerikai Egyesült Államokban is voltak tárlatai. 2018-ban elindította Esszencia című országos kiállítás-turnéját, ezzel egyidőben New Yorkban, az Armory Artweek kiállításon is megjelent Reneszánsz, Újjászületés című festményének digitális változata. Ugyanebben az évben megalapította a Hollóházi Hatvany Művésztelepet. 2019-ben a Hollóházi Porcelángyár egyedi porcelán dísztárgyakból és sorozatgyártott porcelán készletekből álló Hatvany-kollekciót adott ki. 2019-ben a Hatvany-alkotások bekerültek a Hungarikumok Gyűjteménye Archívumba. A Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend 2019-ben lovagi címet adományozott az alkotónak. A kiállítást szerdán Görög Márta, az SZTE ÁJTK dékánja nyitja meg 17 órakor.