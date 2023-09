Közgyűlés lesz pénteken Szegeden, így ahogy lenni szokott, összeült előtte a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság kedden. Az ülésen egyebek mellett arról is döntöttek, hogy összesen tizenhét szegedi ingatlant adjon át a városnak az állam. Mindez a Maradványvagyon-hasznosító Zrt-n keresztül történik. Ehhez persze a városnak is kell lépéseket tennie. Az állami vagyonhoz tartozó vagyonelemek tulajdonjogának ingyenes átadására vonatkozó kezdeményezést az MVH Zrt.-hez írásban kell benyújtani. Meg kell jelölni a felhasználási célt, és ha például Natura 2000-es védettségű területről van szó, akkor az azzal járó kötelezettségeket is vállalni kell. A felajánlott ingatlanok között van több szőregi külterület is, az egyik például a Fácán utca végén. De van egy a Szent Gellért Fórum mellett és a Téli kikötő úton is.