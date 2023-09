A rászorulókat 2017 óta segítő Szitakötő Alapítvány jelenleg ötven szegedi, hátrányos helyzetű családot, körülbelül 120 szegénységben élő gyereket támogat rendszeresen. Tavaly először rendeztek családi napot az egyik szegedi játszótéren, hogy erősítsék az alapítvány által felkaroltak közösségi összetartását. Idén nagyobbat vállaltak, a rendezvény kapuit kinyitották, szombaton minden kedvet érző családot szeretettel várnak programkavalkádjukra.

A családi nap a szegedi önkormányzattal együttműködésben valósul meg. 13 és 15 óra között a Dankó Pista emlékrendezvény zajlik majd a Dorozsmai Szélmalomnál, amelyet 15 és 18 óra között a Szitakötő Alapítvány gyermekprogramjai követnek.

– Nagy örömünkre minden résztvevő szervezet, egyesület azonnal igent mondott a felkérésünkre. Így lesz táncbemutató és -oktatás, kutyás foglalkozás, Csicsergő zenebölcsi és zeneovi, a Hajlat utcai Bölcsőde munkatársai kézműves foglalkozásokat vezetnek, jönnek a Dorozsmai Íjászok, de lesz csillámtetkó, arcfestés, ingyen vattacukor és lovas kocsikázás is – sorolta a programokat Mészáros Ildikó, az alapítvány kuratóriumi tagja. Kivonul a szélmalomhoz a tűzoltóság és a rendőrség is.

– Beleülhetnek a gyerekek a tűzoltó- és rendőrautókba, szirénázhatnak is. Sőt kamionos bemutató is lesz, a kamionba is bemászhatnak, megnézhetik például, hogy hol alszik a sofőr – részletezte Ildikó.

A rendezvény este hattól az önkormányzat támogatásával körülbelül 500 főre elég, ingyenes tarhonyás krumpli vacsorával, majd zenés programokkal zárul.

Az alapítvány a lakossági felajánlásokat egész évben szívesen fogadja, a hónap végén nagyobb mennyiségű ruhát és háztartási cikket osztanak ki a rászoruló családoknak. Kisebb jótékonysági adományosztásokat pedig minden szombaton tartanak az alapítvány két főmunkatársa, Péter Luca és Czimbalmos Olivér irányításával, legutóbb tanszereket kaptak a hátrányos helyzetű gyerekek. Szívesen fogadnak használt, de jó minőségű ruhákat, tartós élelmiszert, higiéniai termékeket, valamint iskolaszereket. Felajánlásaikat a [email protected] címen jelezhetik a nagylelkű adományozók.