Természetesen Janka bagoly nem vezet autót. Janka bagoly nem tud vezetni. A cuki madár csak őrzi az autót, amíg gazdája beugrott a közértbe párizsiért. Janka, a nem szokványos díszmadár többször szerepelt már lapunkban. A Choliba-füleskuvik például együtt biciklizik a családdal. Mikulásra mikulás sapkát húzott, és járt a sándorfalvi általános iskolában is.

Jankának társa is van, úgy hívják, hogy Panka és Röpföldön laknak. Mindketten kuvikok. A népnyelv halálmadárnak, halálbagolynak is nevezi, ami nem túl hízelgő ezekre az egyébként kedves kis madarakra nézve. A Magyar Néprajzi Lexikon azt írja, megjelenése, hangja az országszerte általánosan elterjedt hit szerint szerencsétlenséget vagy halált jelent. Ennek megfelelően legelterjedtebb táji elnevezése a halálmadár vagy halál-bagoly (a dévai csángóknál táltosmadár). A baj a hit szerint általában abban a házban következik be, amelyikre a halálmadár rászáll: a házban lévő beteg vagy bármelyik családtag, esetleg máshol lakó közeli hozzátartozó hamarosan meghal. A népi nevét onnan kapta, hogy amikor régen a halott mellett virrasztottak, a gyertya köré gyűlő bogarak odavonzották a kuvikokat.

