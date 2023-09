Az előkészületek nyolc-kilenc hónapja kezdődtek, és már felajánlások is jöttek, például olyan famíliától, ahol három-négy vőfély volt a családban, tőlük is kaptunk tárgyakat, de már meghívók is érkeztek. Rendező csapatunk tagja Nagy Netta néprajzkutató, aki már több kiállítást rendezett, jelentős szakmai tapasztalatokkal rendelkezik