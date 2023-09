Nem csitulnak az indulatok a szögesdrótos telek körül a makói Gerizdes városrészben.

Mint megírtuk, még utcafórumot is össze kellett hívni a kedélyek csillapítására augusztus elején amiatt, hogy egy ottani telket – egyébként szabálytalan módon – szögesdróttal kerítettek el. Így akadályozták meg a közlekedést a mellette évtizedek óta használt, de ugyancsak illegálisan kialakított dűlőúton. Mint beszámoltunk róla, a telek tulajdonosa a területet bérbe adta, majd miután azt hivatalosan is kimérték, előbb más módon, majd a rongálások miatt végül betonoszlopokkal és szögesdróttal határolta le. Időközben megszületett a megoldás: az önkormányzat vételi ajánlatot tett a területre, amelyet a képviselő-testület jóváhagyott és a telektulajdonos is elfogadott.

Már csak a szerződéskötés, illetve az azt követő hivatalos eljárás van hátra, de valaki ezt sem győzte kivárni. Bár a telektulajdonos az önkormányzat kérésének megfelelően a szögesdrótot leszedte, valaki a megmaradt betonoszlopokat a földből kihúzta, összetörte, ezzel komoly anyagi kárt okozva és balesetveszélyes helyzetet teremtve.