Pénteken délután az Erdei János Városi Sportcsarnokban tartották az Idősek Világnapjához kapcsolódó programot, amelyen a város 20 nyugdíjasklubjának és civil szervezetének mintegy 650 tagja vett részt. Farkas Éva Erzsébet, Makó polgármestere a köszöntőjében kiemelte, az a jó közösség, amely megbecsüli az időseket, hiszen azért a több évtizedes munkáért, amit a városért tettek, nem lehet eléggé hálásnak lenni. A polgármester a rendezvényre egy jó hírrel is érkezett, mint mondta a héten bejelentett kormányzati nyugdíjkiegészítő döntés mellé a város is szeretne ebben az évben is támogatást nyújtani a szépkorúaknak.