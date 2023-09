Épülnek a sportközpontok – Van a kormánynak egy határozata arról, hogy 16 járási központban épüljön honvédelmi sportközpont. Ezek közül néhány már áll is – mondta Nébald György. Emlékezetes: ezek egyikét Makón, a Rákosi út mentén jelölték ki, a munka azonban egyelőre nem kezdődött meg, jelenleg a közbeszerzés fázisánál tart a beruházás. A Honvédelmi Sportszövetség alelnöke ezekről azt mondta, lőtérrel és tatami elhelyezésére is alkalmas küzdőtérrel is rendelkeznek, azaz a küzdősportok számára is lehetőséget jelentenek. A későbbiekre célként tűzték ki, hogy minden vármegyében legyen legalább egy ilyen komplexum.