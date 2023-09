Hódmezővásárhely. Szeptember 19-én kedden 9 órától ül össze Hódmezővásárhely közgyűlése. Maratoni tanácskozás várható. A fő napirendek között módosítják a város költségvetését, beszámol a belső ellenőrzés. Megtudhatjuk, milyen nyarat zárt a strand és a kemping. A kistérségi társulás I. félévi munkájáról is beszámoló hangzik el. Döntenek a Bursa Hungarica ösztöndíjhoz való csatlakozásról is, módosítják a bölcsődék szervezeti és működési szabályzatát. Az egyebek napirenden belül is számos kérdést vitat meg a közgyűlés. Többek között módosítják a behajtási engedélyt a Völgy utcában, a Rapcsák utca 1-12., illetve a Rapcsák utca 10-12. udvar esetében. A képviselők elbírálják a civil- és sportszervezetek támogatási kérelmét. Megszüntetik a katasztrófavédelem bérlőkijelölési jogát egy önkormányzati ingatlannál. Orgonafelújításról döntenek, valamint 460 millió forint visszaadásáról, amit 3 iskola energetikai korszerűsítésére nyert még a korábbi, fideszes városvezetés. Módosítják a Vöröskereszttel kötött szolgáltatási szerződést, valamint a HSZC-vel kötött vagyonkezelői szerződést is. Ezen az ülésen is napirenden lesz egy törvényességi felhívás, amit a kormányhivatal küldött a városnak.