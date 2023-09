Szombaton rendezték meg Budapesten a Mindenki Magyarországa Néppárt (MMN) alapító kongresszusát, ahol a díszvendég, Mikulas Dzurinda, Szlovákia volt miniszterelnöke ígéretével ellentétben, mint elhangzott, halaszthatatlan kampányfeladatai miatt mégsem vett részt a rendezvényen.

Ellehetetlenítési kísérletek, hatósági akadályoztatás, ellenzéki féltékenység, lejárató kampányok és a klasszikus szalámi taktika is azt mutatják, hogy ellenünk pozícionáltak álellenzéki formációkat. Ez azt mutatja, hogy egy 13 éve teljhatalommal országot kormányzó állampárt fél tőlünk, fél Önöktől

– mondta Márki-Zay Péter, a Mindenki Magyarországa Néppárt elnöke.

– Félnek, de mi ne féljünk. Ha a demokráciáért küzdünk, lépjünk át a félelmünkön, mert ha azt legyőzzük, az állampártot már könnyedén le fogjuk győzni – mondta, majd a tavalyi választási vereségük kapcsán kijelentette, a koalíció azóta atomjaira hullott. Szerinte hiba a választási vereséget az ellenzékben keresni.

Ez olyan, mintha az 1939 szeptemberében kezdődő világháborúban a Wehrmacht páncélos hadosztályai letaposták az ellenük induló lengyel lovas rohamot, és valaki a lengyel hadvezetés hibáit mérlegelné és elemezné utána

– mondta többek között.

Márki-Zay Péter beszédére a pártok is reagáltak.

Elsőként az LMP közleménye érkezett lapunkhoz. „Márki-Zay Péter két álláspontot hangoztatott az elmúlt egy évben: egyrészt azt, hogy a pártok rosszak és csak elijesztik a választókat. Másrészt azt, hogy a Fideszt nincs esély semmilyen választáson legyőzni. Nekünk ebből nem következik logikusan a pártalapítás, de valójában mi elég régóta reménytelenül keressük a logikát Márki-Zay Péter szavaiban.”

A Fidesz hódmezővásárhelyi szervezete pedig a következőket írta a „Márki-Zaynak a párt fontosabb a városnál” című közleményében: „A választásokon megbukott Márki-Zay most éppen pártot alapított. Az amerikai dollárokból pénzelt mozgalomnak most már pártja is van. A vásárhelyi polgármester nem tud lemondani országos politikai ambícióiról, miközben Hódmezővásárhellyel egyáltalán nem foglalkozik. Ennek legutóbbi példája, hogy a városnak 460 millió forintot kell visszafizetnie, mert öt év alatt sem sikerült megvalósítani három iskola felújítását. Hódmezővásárhelynek ma olyan polgármestere van, akinek minden fontosabb Hódmezővásárhelynél.”