Újra három tagúvá vált a szegedi elefántcsapat, miután csütörtökön megérkezett a Vadasparkba a Fővárosi Állatkertben 2017. november 8-án született Arun. A szállítás több magyar állatkert szakembereinek (köztük a fővárosin és szegedin kívül a győri és veszprémi) részvételével gond nélkül, mondhatni simán zajlott, Arun gyorsan elhagyta a szállítókonténerét, és elfoglalta új helyét az elefántházban. Amint megszokja új helyét és új társaival is összeismerkedik, a látogatók is láthatják az új elefántunkat, bízunk benne 1-2 héten belül már a külső kifutóban is.

A hatéves Arunnak, Angele és Assam utódjának azért kellett elhagynia a fővárosi állatkertet, mert abba a korba lépett, mikor a fiatal bikák elhagyják a szülőcsapatukat. A nemzetközi fajmentő tenyészprogramok az állatok természetes viselkedésének megfelelően szervezik az állatok további sorsát, a fiatal elefántbikákból ún. agglegény csapatok alakulnak ki – ilyen látható Szegeden 2018 óta, mikor megépült az ázsiai elefántok bemutatója. Az, hogy mennyire férnek meg egymással a bikák, az sokban függ a személyiségüktől. Ha nem férnek össze egyes egyedek, akkor a program keretében belül cseréljük a csapattagokat. A bikákra jellemző lehet az agresszív viselkedés, vetélkedés, ezért arra törekszünk, hogy ne közel hasonló erejű egyedeink legyenek, így egyértelmű rangsor alakul ki – most jelenleg Arun a legfiatalabb a nyugodt természetű főnök, Shah Rukh és az utána következő Félix mögött.

Olvasható a Szegedi Vadaspark oldalán.