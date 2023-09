Hétfő este visszatért az ország egyetlen tudásalapú kvízműsora a képernyőre. A Géniusz harmadik évadában a csatorna eddigi legeredményesebb 16 játékosa méri össze a tudását. A játékosok 10 millió forintos össznyereményért küzdenek, és a Géniuszok Géniusza kieséses szériájának végén kiderül, hogy ki Magyarország legfelkészültebb kvízbajnoka.

A műsor rekordere a szegedi származású, de jelenleg Kiskunhalason praktizáló reumatológus, Kovács Attila – neki sikerült eddig egyedül a Géniusz címet elérni, azaz 10 párbajt megnyerni és hazavinni a főnyereményt. De a kvízjátékok összesített történetében is impozáns s statisztikája: 49 játék van eddig a háta mögött, melyből 46-ot megnyert. Természetesen tehát, hogy ő is szerepel a legjobbak összecsapásán, és rögtön a hétfői adásban láthattuk is. Mivel a sporthoz hasonló csoportmérkőzésekkel kezdődik a versengés, ahol a legeredményesebbek a legkevésbé eredményes – de szintén kiváló – játékosok ellen küzdenek meg, Kovács Attila első ellenfélként Gecse Dórát kapta, aki egyébként a 16 fős mezőny legkevesebb pénzt haza vivő játékosa volt 950 ezer forintos nyereményével. Ez azonban csak a Géniuszos teljesítménye: az 500 című vetélkedőben például ő volt a legeredményesebb női játékos.

Ilyen mezőnyben egyformák az esélyek, bármi lehetséges. Félelmetes összecsapások várhatók, helyenként nem várt meglepetésekkel

– ígérte előzetesen a reumatológus doktor.

Első játékában végül nem kellett nagyon izgulnia: ellenfelének mindössze egyetlen párbajgyőzelmet engedélyezett, így 3:1-re diadalmaskodott. Egyedül a sport témakör fogott ki rajta az átlagosnál jobban, ott több kérdésre sem tudott válaszolni. - Ezt még alakítani kell - szűrte le magának a tanulságot. Játéka során egyébként hozta a tőle megszokott humoros formáját: szóviccekkel és átkötésekkel szórakoztatta e nézőket és a műsorvezetőt is.

A következő fordulóban majd a Tiba József-Petersen Anna páros győztesével csap majd össze a legjobb 8 között. Első győzelmáével egyébként már garantált nyeremények is van, 250 ezer forint. A cél azonban természetesen nem lehet most sem más, mint a fődíj, azaz 5 millió forint.

A műsorban egyébként egy másik szegedinek is szoríthatunk: Galág Botond Kovács Attilához hasonlóan szintén a legjobb csoportból kezdi majd meg a párbajozást. A biológia szakos egyetemista 22 évesen 5,2 millió forintot nyert az 500 című vetélkedőben, majd tavaly decemberben a Géniuszban három nyertes játékig menetelt és másfél millió forinttal távozott. Hogy ő mikor kerül képernyőre, egyelőre még nem tudni, A műsor hétfőnként 20.30 órától látható az ATV-n.