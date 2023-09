Hacsak egyetlen napra és egyetlen órára, október 3-án, kedden 11 és 12 óra között, az ország talán leghíresebb büntetés-végrehajtási intézménye, a Szegedi Fegyház és Börtön, vagy ahogy a hétköznapokban hívják, a Csillagbörtön is megnyitja kapuit az érdeklődők előtt a Kulturális Örökség Napok alkalmából. A látogatás persze előzetes regisztrációhoz kötött és legfeljebb harmincan vehetnek részt rajta. Azok a 18 évesnél idősebbek jelentkezhetnek a nem mindennapi túrára, akik szeptember 21-ig regisztrálnak a Somogyi-könyvtár Dóm tér 1–4. szám alatti titkárságán. Hétfőtől szerdáig 9 és 10 óra, valamint 13 és 14 között van erre lehetőség, csütörtökön pedig 13 és 14 óra között. A börtöntúra persze feltételekhez kötött! Csak szolid, fedett ruhában lehet a Csillagbörtönben megjelenni, ahova lőfegyvert, lőszert, robbanószert, szúró- vagy vágóeszközt, kábítószert, szeszes italt, mobiltelefont, táskát, fényképezőgépet, hang- és képfelvevő eszközöket tilos bevinni. Be- és kilépéskor természetesen fémkeresővel mindenkit átvizsgálnak. A látogatáskor a regisztrációnál megadott okmányt is be kell mutatni, ennek hiányában nem engedik be az intézetbe. A regisztrációval kapcsolatban a 20/563–6990-as számon lehet érdeklődni.