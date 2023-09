A Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében beszerzett és tavaly októberben Hódmezővásárhelyre érkezett Lynx, avagy Hiúz nevű páncélozott gyalogsági harcjárművekre történő átképzések azonnal megkezdődtek. A vezetési kiképzéseket követően a technikai eszköz fejlesztése most ért el abba a fázisba, hogy megtartották Magyarországon az első éles lövészeteket is.

A Hiúz figyelemreméltó fegyverzetének legfontosabb része a 30 milliméteres automata gépágyú, ami programozható lőszerrel való tűzvezetésre is képes, akár 3000 méteres hatótávolsággal. Ezzel párhuzamosítva található egy 7,62 milliméteres géppuska, illetve a fő fegyverzet mellett van egy távirányítású, toronyra szerelt 12,7 milliméteres géppuska is.

A kiképzési időszak alatt első körben hat magyar katona vett részt a lövészeteken, ahol sikeresen vezettek tüzet álló és mozgó célpontokra állásból, illetve mozgás közben végrehajtott lőgyakorlatok során.

(Szöveg: Búz Csaba százados | Fotó: a szerző felvételei )