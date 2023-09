Néhány kisebb utómunkát leszámítva lényegében befejeződött a makói Petőfi park dísztavának rendbe tétele

– erősítette meg lapunknak Zsámboki Zsolt, a polgármesteri hivatal innovációs és városfejlesztési irodájának műszaki csoportvezetője. Arról, hogy a tóval ismét gond van, még júniusban számoltunk be Horváth-Varga Sándor költő közösségi oldalon tett bejegyzése alapján. Ő arra hívta fel a figyelmet, hogy a víz sötétzöld, algás – ez akkor tűnt fel neki, amikor mozgáskorlátozott édesanyját kerekesszékes sétára vitte a parkban.

Sok vele a gond

A tóval a korábbi években is sok probléma volt. Előfordult, hogy teleszemetelték, de halpusztulásra is volt példa. A park maga népszerű pihenőhely: van itt játszótér, futópálya és vendéglő is, utóbbi szabadtéri étkezője a város egyetlen köztéri dísztavának partján van, amelyben aranyhalak és mocsári teknősök is élnek. A park egyébként közel százesztendős. Valaha temető volt a helyén, később a püspöki palota zárt kertjeként funkcionált. A nagyközönség előtt a múlt század húszas éveiben nyílt meg, miután egy magánember megvásárolta a püspökségtől, aztán tőle a város.

A cikket nagytakarítás követte

Mint kiderült, a tavat most nem csak az alga miatt kellett rendbe tenni. A fenéken felhalmozódott szerves anyagoktól már májusban megtisztították a tavat, mintegy 4-5 köbméternyit termeltek ki – állt többek között abban a tájékoztatóban, amit a városháza küldött érdeklődésünkre a Petőfi parki dísztóval kapcsolatban még a nyár elején. A munka ezt követően folytatódott: a vízeséshez az algamentesítést segítő uv-szűrőt szereltek fel, emellett durva- és finomszűrő rendszert alakítottak ki.

Új növényeket is kapott a tó

Miután a tavat újra megtöltötték vízzel, új növények telepítéséről is gondoskodtak, amelyek ugyancsak segítik a víz tisztulását. Minderre azért volt szükség, mert a halak folyamatos etetése, illetve ürüléke, valamint a klímaváltozás miatt a sekély tó gyors felmelegedése technológiai váltást igényelt. A vízbe hulló leveleket a parkot gondozó személyzet napi szinten le is halássza.

További tervek is vannak

Kovács Sándor, a körzet önkormányzati képviselője azt mondta a Délmagyarországnak, az önkormányzatnak vannak további tervei a tó, illetve a park megszépítésével kapcsolatban. Elképzelhető, hogy nagyobb pályázati forrás híján ezeket évről évre, részletekben valósítják majd meg. A képviselő ezek közül példaként említette egy igényesebb nyilvános mosdó megépítését, illetve a parkolási rend átalakítását.