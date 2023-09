Több száz robotot foglaltak le a reptéren idén nyáron hazánkban. Hallottatok róla? Ezt a kérdést tette fel egyik ismerősöm a napokban, majd hosszasan sorolta, hogy több ezer dolláros szállítmányt foglalt le Ferihegyen a NAV, miután kiderült, hogy a dobozok olyan robotokat tartalmaznak, amelyek mesterséges intelligenciával (MI) működnek, úgy néznek ki, mint az élő gyermekek, és amelyeket a gyártó bevallása szerint pedofiloknak készítettek. Hogy miért nem ment ennek híre azóta sem, nem tudni, de az biztos, hogy ez az eset tökéletesen megmutatja, hogy az MI-nak valóban létezik rossz oldala, de ez csakis miattunk van. Mi tesszük gonosszá azt, ami egyébként rendkívül megkönnyíti az életünket már most. Gondoljunk csak például arra, hogy nem kell boltba menni, ha ruhát szeretnénk vásárolni, hiszen a mesterséges intelligenciának hála, már fel is tudjuk próbálni magunkra online a termékeket. De már az egészségügyben is egyre nagyobb teret nyer magának, például már alkalmazzák a daganatos megbetegedések korai felismerésében, mert az MI képes az orvosi képeken található rendellenességeket felismerni és jelölni. Sőt, vannak olyan mesterséges intelligencián alapuló alkalmazások is, amelyek segíthetnek például az öngyilkossági veszély felismerésében. Éppen ezért várom nagy érdeklődéssel a pszichiáterek vándorgyűlésének egyik csütörtöki előadását, amelyen bemutatják azokat a forradalmian új lehetőségeket, melyek használatával megvalósítható a személyre szabott kezelés. Természetesen beszámolunk majd ott elhangzottakról, mert hiszem azt, hogy a mesterséges intelligencia számlájára jóval több pozitívum írható fel, mint probléma. Az utóbbiakért önmagunkon és embertársainkon kívül semmi sem okolható.