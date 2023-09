A szakmáját nemcsak szereti, hanem szó szerint tanítja is. Mindenre nyitott, a kihívásokkal könnyedén szembenéző oktató és vezető, aki nem ismer lehetetlent, ha az iskola jó híre, előmenetele a tét – fogalmazott Koós Zoltán gyakorlati oktatás-vezetőről Pintér Etelka, a HSZC Szentesi Zsoldos Ferenc Technikum igazgatója, aki felterjesztette vezetőkollégáját a kulturális és innovációs miniszter elismerő oklevelére. Ezt a kitüntetést Csák János miniszter minden év augusztus 20-a alkalmából adományozza. Szeptember 4-én, a Váci Kilátó Központban vehette át az oklevelet a szentesi középiskola gyakorlati oktatásvezetője Pölöskei Gáborné, szakképzésért felelős helyettes államtitkártól és Magyar Zitától, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal elnökétől.

Egész életem a tanulásról és a tanításról szólt

– kezdte mosolyogva beszélgetésünket Koós Zoltán. Mint fogalmazott, 43 tanévnyitó és 26 éves pedagógiai pályafutás áll már mögötte. 1996-ban műszaki és informatika tanárként kezdett a szentesi Pollák Antal Szakközépiskolában, ahol rendszergazdai feladatokat is ellátott. Éppen húsz esztendeje, 2003-ban bízták meg a gyakorlati oktatásvezetői teendők ellátásával, amelyet 2008-tól a HSZC Szentesi Zsoldos Ferenc Technikumában végzett tovább.

Megmaradtam az informatikánál, ez a szívem csücske, de a hagyományos pedagógusfeladat kibővült, előtérbe került az oktatásszervezés. Itt, a Zsoldosban már kicsit polihisztornak kell lennem, hiszen 8 ágazatban 14 szakmában szervezem a felnőttoktatást, a szakmai vizsgáztatást

– tudtuk meg Koós Zoltántól.

A gyakorlati oktatásvezető erősíti az intézmény külső kapcsolatrendszerét, jelenleg 70 duális partnerrel tart fenn napi kapcsolatot. Új szakmák bevezetésén is dolgoznak, most például visszahozták a divatszabó képzést, de tovább futtatják a rendkívül sikeres rendész és Honvéd Kadét Programot is, ez utóbbiban Zoltán különösen nagy kedvvel vesz részt.

A gyerekek fiatalon tartanak, diákjaink magukkal hozzák sajátságos nyelvezetüket. Ez segít a nyolcadikos kislányom nevelésében is, de ő is segít nekem könnyebben megérteni a Z-generáció nyelvi világát. Mindezek mellett az iskolai munka soha nem unalmas, nincs két egyforma tanév

– mondta arról, mi tartotta ilyen hosszú ideig a pályán.

Sok versenyt nyertek meg tanítványaival, kedves emléke egy Budapesten elért LEGO programozó verseny. A gyerekek nagyon sokat változtak a pályafutása során, ma egyre inkább a digitalizáció irányába mennek el, túl sokat mobiloznak, amelyről meglepő módon, informatikusként azt mondta Koós Zoltán, hogy erre nem árt odafigyelni. Példának megemlítette még a Covid-járványt, amelynek idején ő volt az egyik irányítója, kidolgozója az intézményben az online oktatásra való sikeres átállásnak.