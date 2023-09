A Móravárosiban a főzőkonyhát, az ebédlőt és néhány raktárhelyiséget alakítottak át oktatási helyszínné: egy elmélet tantermet, illetve egy építőipari és egy faipari tanműhelyet, valamint egy digitális alkotóműhelyt kaptak az iskola diákjai. Ezek ünnepélyes átadását tartották péntek délelőtt.

Az új szakképzési rendszer 2020-as indulása komoly impulzus volt az innovációk tesztelésére

– fogalmazott Feketű Béla igazgató.

Mi fejlesztésekben és szemléletváltásban gondolkodtunk. A duális képzés ugyan kiemelt szerepet kapott, de látszott, hogy ahhoz, hogy a képzőhelyek megfelelő alaptudással rendelkező szakembert kapjanak, szükség volt tanműhelyekre. Nálunk a faipari és az építőipari ágazatnak nem volt ilyen korábban, ezért a pályázatból ezek kialakítását finanszírozták

– tette hozzá.

Erdélyi Margit, a Szegedi Szakképzési Centrum főigazgatója kiemelte, ezek olyan tanműhelyek, ahol a munkaerőpiacra tudnak hasznos szakembereket felkészíteni.

Az átadáson jelen volt Mihálffy Béla országgyűlési képviselő is. Kiemelte, a munkaerőpiac egyre jobban igényli a képzettebb, rugalmasabb munkaerőt. – Ebben a folyamatosan változó környezetben a kimagasló szaktudás megszerzése egyértelmű versenyelőnyt jelent. Ennek megszerzéséhez segít hozzá a most megvalósuló pályázat is – tette hozzá.

A most átadott tanműhelyekben nem csak a nappali tagozatos diákok, hanem a felnőttképzésen részt vevők is gyakorolnak majd, vagyis számukra is lehetőséget biztosít arra, hogy szakmájukat ne csak elméletben tanulják az első évben.