Csak én hallom és csak engem zavar, vagy más is hallja, hogy jó másfél órája száguldoznak 1-2 nagymotorral a Moszkvai körút-Petőfi Sándor sugárút-Móravárosi körút útvonalon? Jelenleg is hallom, 23 órakor. Hol vannak a motoros rendőrök, akiknek ezt kellene ellenőrizni, szankcionálni, megszüntetni? És senki ne jöjjön azzal, hogy aludni kell, nem hallgatózni, mert kitiltom a csoportból

– tette fel a kérdést a Szegeden közlekedünk Facebook csoport adminisztrátora. És nem ő az egyetlen. A közösségi oldal szinte minden szegedi csoportja tele van elégedetlenkedőkkel, ami nem is csoda. Ugyanis néhány motoros sportot űz abból, hogy éjjel száguldozik a városban. Ráadásul mintha direkt csinálnák, ezt a lehető leghangosabban teszik.

Brillmann Zsolt, a Minden ami Szeged! csoport alapítója lapunknak azt mondta, hogy a hangos motorosok garázdálkodása nem új dolog a városban, csak most valamiért nagyobb teret kap a jelenség. Szerinte most kezdtek igazán besokallni az emberek, ami nem is csoda, hiszen valóban alig telik el éjszaka úgy a városban, hogy ne lehessen motorbőgést hallani. Arról is beszélt, hogy nem szabad elfelejteni: a motorosok 99 százalékával semmi probléma sincs, az egy százalék okozza a problémákat.

A probléma pedig valóban nem kicsi. Ráadásul már nem csak az idősek és a kisgyerekesek vannak felháborodva. Az ész nélküli motorbőgetés egyre több fiatalnál is kiveri a biztosítékot. Hogy mi lehet a megoldás, azt egyelőre nem tudni. Kerestük az ügyben a rendőrséget. Pere Csaba, a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense azt válaszolta lapunknak, hogy a rendőrség ügyeletére már több bejelentés is érkezett a vad motorosok miatt. Hozzátette: minden tudomásukra jutott szabálysértés vizsgálatát megkezdték, és intézkednek az ügyben.