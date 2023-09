Iskolánk 2010 óta viseli Bonifert Domonkos nevét, így a 14. tanévünket kezdtük el. Mindenképpen olyan névadót akartunk annak idején választani, akit példaképként állíthatunk diákjaink elé. Az iskola több jelenlegi tanárát még tanította, főiskolai, valamint egyetemi oktatásban is kiemelkedő teljesítményt nyújtott. A szegedi pedagógus tiszteletére születésnapján, szeptember 12-én mindig megemlékezést tartunk, ahol megismertetjük a gyerekekkel a tanár úr életét. Mindig az a célunk, hogy tettein, személyiségén keresztül az embert hozzuk közelebb a diákjainkhoz. Idén a csintalan gyermek Domonkost mutattuk be nekik, főleg a dunabogdányi évei kaptak nagy hangsúlyt. Idézetek hangzottak el a tanár úr kedvenc verseiből és a gyermekkorát felidéző zenei anyagot is összeállítottunk. Az ünnepség végén pedig a szokásoknak megfelelően megkoszorúztuk Bonifert Domonkos fotóját