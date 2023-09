A vadgázolások különösen ősszel, és akkor is az éjszakai, hajnali órákra jellemzőek, amikor a nagyvadak – biztonságban érezve magukat – elindulnak búvóhelyeikről táplálékot, vizet keresni. Az ilyen balesetek gyakran anyagi kárral végződnek, de esetenként figyelmes és szabályos vezetés mellett is okozhatnak személyi sérüléseket, ezért fontos, hogy az ilyen helyzetek jogi következményeivel is tisztában legyünk.

Illusztráció

Fotó: Horváth Balázs

Az ALD LeasePlan most összeszedte, és elküldte lapunknak a legfontosabb változásokat. Azt írták, hogy július 1-től a vadászati törvény változásával módosult a vaddal ütköző gépjármű, illetve a vadásztársaság felelősségi kérdése is, így a korábbi gyakorlattal ellentétben szinte minden esetben a jármű tulajdonosának, illetve üzemben tartójának kell megtérítenie a keletkezett kárt. Ennek értelmében a vadásztársaság ezentúl csak akkor kötelezhető kártérítésre, ha az autós minden kétséget kizáróan bizonyítani tudja, hogy a baleset előtt a vadat űzték, lőtték vagy hajtották. Ha ez nem sikerül, akkor a jármű tulajdonosa nem számíthat kártérítésre a vadásztársaságtól, sőt valószínűleg a vadásztársaság lép fel kártérítési igénnyel. A törvényi változások azt is előírják, hogy gyorsforgalmi utat vagy autópályát úgy kell üzemeltetni, hogy arra a vad ne tévedhessen fel, így ezek üzemeltetése nem minősül veszélyes üzemi felelősségnek, vagyis a fenntartónak kell vállalnia a felelősséget az itt elütött vadakért.

Ha bekövetkezett a vadgázolás, először meg kell győződni arról, hogy történt-e személyi sérülés. Amennyiben igen, kötelességünk kihívni a rendőrséget és a mentőket. Ellenkező esetben nem szükséges a rendőri intézkedés, ugyanakkor érdemes lehet helyszínelést kérni, mivel ilyenkor a rendőrök értesítik a vadásztársaságot és a vétlenség bizonyítása is fontos lehet.

Szél István, a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal vadászati ügyintézője lapunknak elmondta, fontos, hogy ilyen baleset esetén az elütött vadhoz ne nyúljunk hozzá, és ne mozdítsuk el, mert ha még él, akkor az agancsával, harapásával vagy rúgásával sérüléseket okozhat.

Az elpusztult állat tetemét pedig tilos elvinni, az ugyanis a vadásztársaság tulajdona, így az lopásnak minősül

– hangsúlyozta Szél István.