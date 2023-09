A Deszki Falunapoknak idén is meghatározó része volt a Polgármesterek Nemzetközi Főzőversenye is, összesen 35 bográcsban készült étel. Valóban nemzetközi volt, hiszen Németországból, Belgiumból, Romániából és Szerbiából is voltak csapatok. Persze hazai versenyzőkből sem volt hiány, például Dóc, Budapest, Sándorfalva, Öttömös, Szeged és Algyő is benevezett.

Utóbbi község alpolgármestere, Füzesy István lapunknak elmondta, minden évben ők töltik be a halsütő szerepet, ezúttal 60 kilogrammot készítettek el 8 kollégájával. Azt azonban nem árulta el, hogy mi a titka a mindig ropogós, finom sült haluknak, a bunda receptje és a felhasznált fűszerek sora is hétpecsétes titok, amit sajnos még a diktafonom kikapcsolása után sem árult el. Viccet félretéve, nem véletlen, hogy a korábbi évekhez hasonlóan a 28. Deszki Falunapokon is megkapták a Deszkiek kedvenc halsütője címet. A halsütés mellett egyébként marhalábszárat főztek bográcsban, ez bronz minősítést ért.

A főzőversenyt marhapörkölt kategóriában Drezda, valamint Szabó Sándor országgyűlési képviselő csapata nyerte meg, míg az egyéb ételek kategóriájában Tiszasziget és Öttömös vitte el az aranyat. Megválasztották a legjobb külföldi szakácsot is, ezt a bánsági Igazfalva érdemelte ki, a csapat hét különféle ételt készítettek el szombat délután. Mindemellett pedig a legszebb főzőhelyet is díjazták, ez az elismerés Kübekházának járt.