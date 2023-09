Ovibusz járatot indított a vásárhelyi önkormányzat, amellyel a külterületeken élő gyermekeket hozzák-viszik az óvodákba Kútvölgyről, Szikáncsról és Batidáról. A buszszolgáltatást, egyszerű beszerzési eljárással, Jovány Gyula vállalkozó nyerte. Márki-Zay Péter polgármester videójából kiderült, a beszerzési eljárás kiírása előtt az önkormányzat ajánlatokat kért be vállalkozóktól. Végül győztesnek Jovány Gyulát hirdette ki az önkormányzat, aki 38 millió forintért vállalta az ovibuszoztatást. Mint ismeretes, a vállalkozót bízták meg a helyi buszközlekedés szolgáltatással is, illetve az sem titok, hogy ő volt Márki-Zay Péter „kampányfuvarosa” is. Az ovibuszok két körben járnak. Az egyik Kútvölgyre, ahol a buszfordulóból reggel 7-kor indul a járat és Vásárhely felé érinti Mátyáshalmot is. Az óvodások a másik járatra Szikáncson, a postánál 7 órakor, Batidán, az autóbusz megállóban pedig 7.15-kor szállhatnak fel, majd délután 17 óra körül érnek haza. Arról nem esett szó a videóban, hogy az ovibuszon lesz-e pedagóguskísérő, vagy csak a sofőr lesz a gyermekekkel.