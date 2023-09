Augusztus végén lezárult a 2023-as felsőoktatási pótfelvételi eljárás. A Szegedi Tudományegyetem 10 kara hirdetett pótfelvételit azok számára, akik nem jelentkeztek az általános felsőoktatási felvételi eljárás során, vagy jelentkeztek, de nem nyertek felvételt egyetlen felsőoktatási intézménybe sem. Az alap, mester, osztatlan szakokra, felsőoktatási szakképzésekre és szakirányú továbbképzésekre nappali, levelező és távoktatási formában lehetett jelentkezni. A tavalyi évhez hasonlóan a pótfelvételi során az önköltséges képzések mellett államilag finanszírozott helyeket is hirdetett az SZTE.

Idén összesen 880 hallgató nyert felvételt az intézmény valamely képzésre, a tavalyi 593-hoz képest. Állami ösztöndíjas helyekre 479, önköltséges képzésekre 401 hallgató jutott be. Nappali szakokra 406, levelező képzésekre 412, távoktatási tagozatra 62 hallgatót vettek fel.

A legtöbben, 62-en a Gazdaságtudományi Kar gazdálkodási és menedzsment szak távoktatási tagozatára jutottak be. Népszerű volt a Természettudományi és Informatikai Kar programtervező informatikus szakja is, ahova 43 hallgató jutott be. A Mérnöki Kar szegedi és békéscsabai gépészmérnök képzéseire összesen 36 főt vettek fel, míg a műszaki menedzser és az élelmiszermérnök szakokra 28-28 új hallgató iratkozhat be. A Juhász Gyula Pedagógusképző Kar 27 új tanító szakos, a Gyógyszerésztudományi Kar szintén 27 új gyógyszerész szakos hallgatót fogad. Az Állam- és Jogtudományi Kar legnépszerűbb szakja a levelező jogász képzés volt, ide 23-an iratkozhatnak be. A Mezőgazdasági Kar mezőgazdasági mérnöki levelező szakjára 24 hallgató jutott be. A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar legnépszerűbb szakja a pszichológia levelező tagozatú alapképzés volt, ide 16-an nyertek felvételt. 13 új hallgatót általános orvos szakra vett fel az intézmény, ebből 4-en államilag finanszírozott helyre jutottak be. Az Egészségtudományi és Szociális Képzési Karon kiterjesztett hatáskörű ápoló, fizikoterápia, szakvédőnő és szociális munka mesterképzésekre kerültek be hallgatók.

