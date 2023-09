A növények rendkívüli alkalmazkodó képességére jó példái a növényvilág ragadozói, azaz a rovarfogó növények. Tápanyagszegény élőhelyeket hódítottak meg, nitrogén- és foszforszükségletük egy részét különböző állatok: apró rovarok, kétéltűek, sőt akár rágcsálók fogságba ejtésével és megemésztésével fedezik. Minden esetben a növények levele módosult csapdává, ám azok az egyes nemzetségek esetében más és más módon lépnek működésbe.

A trópusokon honos kancsókák például fákra kúszó, kancsó alakú csapdát fejlesztenek, és a kancsó belsejébe csalogatott rovart enzimeket tartalmazó folyadék emészti meg. A kürtvirágok veremcsapdái a talajszinten ülnek, a tölcsérszerűen felnyúló, vadászkürt formájú leveleikkel ragadoznak. Mozgásra képes csapdával rendelkezik a vénusz légycsapója. Levele nyugalmi állapotban olyan, mint egy nyitott könyv, mely azonban villámgyorsan összecsukódik, és csapdába ejti a felületén sétáló rovart, ha ez egymás után több érzékelőszőrt is megérint.

A szegedi egyetemi füvészkert rovarfogó gyűjteményében a legismertebb húsevő növények – a kürtvirágok, kancsókák, vénusz légycsapója, rencék és a harmatfüvek – képviselői testközelből is megfigyelhetők. Vasárnap a látogatóknak néhány igazi ritkaságot is bemutatnak: látható az ausztrál kancsóka, a kobraliliom és a guyanai napkorsó is.

A tematikus napon előadásokon mutatják be a rovarfogó növények különleges életét, a vendégek gyakorlati tanácsokat kaphatnak a húsevő növények otthoni tartásához és szaporításához, és az is kiderül, milyenek az egzotikus gyümölcstermő és dísznövények tartásának lehetőségei Magyarországon. Az érdeklődők mikroszkópon keresztül figyelhetik meg a csapdák felépítését, megtudhatják hol élnek és pontosan milyen életmódot is folytatnak az egyes fajok.

Az egyedi felépítésű növények a kertészek körében is népszerűek, a nemesítésnek köszönhetően számos szín- és formaváltozatuk létezik. Szobai tartásuk kis odafigyeléssel sikeresen megvalósítható. Akik otthonukban szeretnének rovarfogó növényt nevelni, a helyszínen vásárolhatnak ilyet. A vállalkozó szelleműek akár be is rendezhetik saját, a növény számára optimális viszonyokat biztosító floráriumukat, üvegbe zárt minikertjüket, ehhez érdemes magukkal vinniük egy hétdecisnél nagyobb befőttes üveget.



Vasárnap ismét megcsodálhatjuk a növényvilág ragadozóit Szegeden.

Archív fotó: Frank Yvette