– Ugye, szép lett?

– kérdezte Binszki József alpolgármester a Lechner téren, majd gyorsan meg is válaszolta kérdését. Azt mondta, neki tetszik. – Kinyílt a tér, kinyílt a kápolna, a tér egy része is megújult. Növényeket telepítettünk, füvesítettünk, a sétány tömörített szórt burkolatot kapott, hogy ne kelljen porban-sárban, méltatlan körülmények között megközelíteni a kápolnát, és végre babakocsival is lehet közlekedni. Sokat dolgoztunk és dolgozunk tovább azon, hogy a kettes ütem is megvalósuljon – utalt arra az alpolgármester, hogy egyelőre csak a tér egy része újult meg: a kápolna előtti teret és utakat hozták helyre, valamint átalakították a növényzetet. Az önkormányzat önerőből valósította meg a felújítást. Beszéde végén Binszki Szeged nevében átadta a teret, majd a Szegedi Szimfonikus Zenekar művészeiből alakult AranyEzüst Quartett muzsikált.

A vonósnégyes műsorát a Rozália Kulturális Fesztivál további programjai követték: Bullás Mária üveg- és ikonfestő alkotásaiból összeállított Ikonkiállítást lejhetett megtekinteni a kápolnában, volt szenior örömtánc, amit ki is lehetett próbálni, fellépett a Szent Efrém férfikar, majd kora este vecsernyével zárult a fesztivál.