A hétvégén először debütál rendezvényhelyszínként a Móra park: itt rendezik meg a kétnapos Szegedi Gin & Rum Fesztivált. Már megjelenésében is látszik, hogy exkluzív rendezvényről van szó, a szervezőknek ez is volt a céljuk.

Igyekeztünk minden standot szép installációkkal kialakítani. Italt csak üvegpohárban szolgálunk ki, illatosított konténervécéket hoztunk és nem zsúfoltuk tele sörpadokkal a területet

– beszélt a koncepcióról Bodó Attila főszervező. Szakmailag is magas szintet képviselnek: minőségi zenéket játszanak a fellépők, a főszereplő italok esetében minden cég márkanagykövettel képviselteti magát és a Magyar Bártender Szövetség elnöke és alelnöke is eljött, sőt pénteken előadást is tartottak.

A nagyközönség számára azonban nem ők, hanem az amerikai úszó és edző, Shane Tusup lehetett a legérdekesebb vendég, aki cégtulajdonosként a gingyártásban is érdekelt. Egyik italuk, melynek termékfejlesztésében ő maga is részt vett, a legnevesebb gin versenyen egy arany és egy ezüstérmet is nyert.

Ahogy egy jó magyar pálinka, ez is tudással és kemény munkával készült

– beszélt az italról, melyet meg is kóstoltatott a rendezvény résztvevőivel. Hozzátette: ő alapvetően egy „whiskey-s" pasi.

Annak mélyebb karaktere van. Éppen ezért a mi gin-ünket is mélyebb profilúra készítettük, hogy ne csak egy újabb, a többihez hasonló ital legyen a polcokon

– magyarázta.

Általánosságban a ginről egyébként a szakemberek egybehangzóan azt mondják, a nagyközönség sajnos még mindig csak a tonikos koktélból ismeri.

Tisztán nagyon kevesen isszák, pedig vannak fajták, amik kifejezetten ezt kívánják

– mondta Gózon Péter, a Bombay márkanagykövete. Ugyanakkor ezt még így is jobban szeretik a magyarok, mint a rumot.

A gin most az 1800-as évek után másodvirágzását éli, sok márka jött ki új ízekkel. A nők például kifejezetten kedvelik a citrusos, gyümölcsös és édes ízeket. A rumról már jóval kevesebbet tudnak a hazai átlagfogyasztók, és persze európai környezetben ez távolabb is áll tőlünk, viszonylag kevés cukornádültetvényünk miatt

– mosolygott Mihalik Sebestyén, a Tanqueruy márkanagykövete.