Hogyan költs el százmillió forintot, hogy semmi se látsszon belőle

című pályázat, azt minden bizonnyal a szegedi önkormányzat nyerné az Aradi vértanúk terének a felújításával, már ha annak lehet nevezni azt a kókányolást, amit a térrel műveltek. Kovács Tamás gazdasági alpolgármester a múlt héten jelentette be, hogy elkészült az Aradi vértanúk terének felújítása. Elmondta, hogy a tér rekonstrukciójára 100 millió forintot fordított a város saját forrásból. A pénz nagyobbik részét a közművek felújítására költötték, összesen 60 millió ment el erre. A Szegedi Vízművek Zrt. kicserélte a tér alatt az elöregedett ivóvíz- és csatornavezetékeket a Rerrich Béla tér és a Tisza Lajos körút között, illetve a Zrínyi utcánál. Ezt a területet újra is aszfaltozták. Maga a tér felújítása fejeződött be akkor. A pénz másik részéből új klinkertéglás támfalat építettek, és ezer négyzetméteren újraaszfaltozták a teret is. A beruházás fontos eleme, hogy megjavították és újraindították a hosszabb ideje nem működő szökőkutat is. Kovács Tamás azt is elmondta, hogy a bitumenen kívül zöldítést is terveznek. De – ahogy fogalmazott – ezt többször is át kell gondolniuk, hiszen az Aradi vértanúk tere egy „gyásztér”, emiatt pedig nem mindegy, hogy milyen növényeket telepítenek oda.

Rozsdás alkatrészek a felújított téren. Fotó: Török János

A „gyásztér” pedig megkapta a magáét. A vízművek nyilvánvalóan tisztességes munkát végzett a föld alatt, de ezt persze nem láthatjuk. Viszont ami a térrel történt, vagyis inkább nem történt, az több mint botrányos. Tulajdonképpen nem is látszik, hogy bárki is dolgozott volna rajta, legalábbis első ránézésre. Amikor egy olvasónk meglátta a végeredményt, azt hitte, hogy elmaradt a beígért rekonstrukció. Egy tégla támfal tényleg épült az emlékmű felőli oldalon, de talán ez az egyetlen, ami tényleg látható fejlesztés a bitumenes burkolaton kívül. A járda repedezik, szanaszét törik, és a szökőkút ugyan működik, de ezen kívül más nem történt vele. Az alkatrészek ugyanolyan rozsdásak, mint korábban voltak, és a szökőkút káváját sem sikerült felújítani. Magyarán a tér pont úgy néz ki, vagy talán még kicsit rosszabbul, mint a százmilliós felújítás előtt.

Szétrepedt járda. Fotó: Török János

A rekonstrukció feltűnt Chovanecz Katának is. A fideszes önkormányzati képviselő lapunknak elmondta, hogy botrány, ami az Aradi vértanúk terével történt, és azt is felajánlotta az önkormányzatnak, hogy szívesen lefesti a rozsdás alkatrészeket, ha már a kivitelező nem volt erre képes. A képviselő mégis arra kíváncsi leginkább, hogy ki vehette át a város részéről a Norbo-Ép Kft. munkáját. Természetesen kerestük az önkormányzatot is, hogy mit gondolnak erről, de Botka László és emberei hivatalosan már régen nem állnak szóba velünk.