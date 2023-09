Kiemelte, jó volt látni a kicsik boldog arcát, és a szülők mosolyát is, hiszen örültek, hogy gyermekük jól érzi magát. Megjegyezte, egy képviselőnek az a dolga, hogy a családokat támogassa, ő pedig ilyen módon közösségi programmal is szerette volna segíteni a szegedi családokat. Kérdésünkre elmondta, ez már a harmadik ilyen esemény volt, és természetesen folytatja a következő években is a kezdeményezést.

A sok-sok hinta mellett egyébként akadálypálya és mini játszóház is volt a központban, ahol egyszerre háromszáz gyermek tudott játszani, szórakozni. Mindemellett pedig az arcfestés sem maradt el, hiszen Joób Márton szerint az elengedhetetlen része egy igazi családi napnak.