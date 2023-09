A település évek óta elkötelezett a megújuló energiaforrások használata iránt. Most is éppen egy ezzel kapcsolatos projekt zajlik, amelynek célja háztartási méretű napelemes rendszerek telepítése a városban, számolt be a Móra-Net TV. A TOP Plusz-2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat keretein belül 10 épületre, a Molnár Franciska Judo Csarnok, a Gondozási Központ, a Fejlesztőház, a Könyvtár-Közösségi Ház, a Sportközpont, a Kézilabda csarnok, a Tanyai Idősek Klubja, az Óvoda, a Bölcsőde új szárnya, valamint az Ezer Év Parkja épületének tetejére telepítettek, vagy telepítenek a közeljövőben napelemes rendszert. A pályázati felhívás ugyan még nem jelent meg, az önkormányzat azonban a pályázati pénz bevárása nélkül, saját forrásból megelőlegezi a szükséges összeget, amelyet majd a remélt pályázati keret elnyerésekor fog ezen szerződésekre átvezetni.