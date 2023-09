Rovó László ugyanakkor kitért arra is, hogy feladata a szakmának az is, hogy találjon olyan új beavatkozási módszereket, amely által be tudja vonni az új technikai lehetőségeket a terápiás koncepcióba. Mint elmondta, a most kapott eszköz épp ilyen.

Azt már Csanády Miklós egyetemi docenstől, igazgatóhelyettestől tudtuk meg, hogy a műszer alkalmas arra, hogy például eltávolítsanak idegentesteket a gyermek légútjából, de a fej- nyaksebészeti ellátásban is jelentős szerepe van.

Papp Andrea, a Gyógyító Angyal Alapítvány programfelelőse pedig az eseményen arról beszélt, hogy ebben az évben a Fül- Orr- Gégészeti és Fej- Nyaksebészeti Klinika eszközbeszerzéséhez járultak hozzá a vállalatok és civilek adományai által. Jelezte, az alapítvány létrejötte óta a gyermekek gyógyítását 27 millió forinttal, az idősek kezelését több 10 millió forinttal, míg a szegedi klinikai központot 22 millió forinttal támogatták.