Egy konzervatív kormány most is az alapértékeiből indul ki, így olyan döntéseket hoz, amelyek Magyarország nemzeti érdekeit szolgálják. Tehát továbbra is támogatjuk a gazdaságfejlődést, a munkahelyteremtést és a családokat. Az eredményeink ezen a téren igen jók. Az energiaellátás Magyarországon stabil és biztonságos. A családok számára továbbra is biztosítjuk a rezsicsökkentett árakat, így Európában ma is Magyarországon a legolcsóbb a háztartások számára a földgáz és a villanyáram