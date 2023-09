Pontosan nem tudni, hogy miként ment tönkre vagy tűnt el a játszótéri kötélpálya gumibevonatú tányérja, mindenesetre az önkormányzat egy újat rendelt, és már fel is szereltek fel a HAÁSZ Kft. munkatársai – számolt be a Kübekháza Hírszolgálat közösségi oldal. Azt is írták, hogy az önkormányzat a közös értékeink, köztéri tárgyaink megbecsülésére, óvására kér mindenkit.