Újratervezés a változó világban – ezzel a címmel tart csütörtöktől szombatig vándorgyűlést Szegeden a Magyar Pszichiátriai Társaság. Már huszonhatodik alkalommal rendezik meg az eseményt, melyen számos aktuális, a szakmát és a társadalmat érintő kérdés felvetődik. A József Attila Tanulmányi és Információs Központban mintegy ezer szakember gyűlik össze, akik kétszáz tudományos előadást, szimpóziumot hallgathatnak meg.

A szervezők beszámolója szerint környezetünk eseményei folyamatosan egyéni és közösségi problémákat vetnek fel, amelyek megoldásában meggyőződésük szerint a pszichiáter szakmának részt kell vennie. Éppen ezért a konferencia olyan aktuális kérdéseket tárgyal, mint az állandóan változó helyzet okozta kihívásokkal való szembenézés, az újratervezés, és hogy miként tudnak leghatékonyabban segítséget nyújtani a pácienseknek, hiszen a legfontosabb, hogy a fókusz mindig a betegek jólétének javításán legyen.

Az eseményen előad például Tringer László, a Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika professzor emeritusa, aki bemutatja a pszichiátria és a pszichiáter identitásának korszerű támpontjait, és kitér a segítségnyújtás spirituális dimenziójára is. Mivel napjaink kikerülhetetlen kérdése a mesterséges intelligencia, amely egész világunkat átalakítja, ezért Wernigg Róbert pszichiáter, pszichoterapeuta, egészségügyi menedzser bemutatja azokat a forradalmian új lehetőségeket, melyek használatával elősegíthető a mentális zavarok korai felismerése, pontosítható a diagnózisalkotás, és megvalósítható a személyre szabott kezelés is. Persze szegedi előadó is lesz, a Pszichiátria Klinika tanszékvezetője, Kálmán János, aki a beszédelemzés pszichiátriai aspektusait mutatja be.

Mindemellett pedig elfogadta a szervezők meghívását az Európai Pszichiátriai Társaság elnöke, Geert Dom is, akitől szombaton áttekintést kapnak a jelenlévők az európai pszichiátria előtt álló kihívásokról.