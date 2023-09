A város önkormányzata visszautalta a földadót, összességében mintegy 26 millió forintot, azoknak a gazdálkodóknak, akik azt már korábban befizették. Mint ismeretes, Hódmezővásárhelyen a földadót 2023. január 1-jétől vezette be a Márki-Zay Péter polgármestert támogató közgyűlési többség. A 4 hektár feletti területek után kellett hektáronként 10000 forintot fizetniük a földet bérbe adóknak. A földadó bevezetése ellen a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a MAGOSZ is tiltakozott, petíciót is indítottak. A kormány is támogatta ezt a törekvést. Az országgyűlés július 4-én fogadta át a helyi adókról szóló szabályozást, ami szerint termőföldre nem vethetnek ki adót az önkormányzatok. A rendelkezés szeptember 1-jén lépett életbe, az idén befizetett összeg visszafizetésének határidejét október 1-jében határozták meg.