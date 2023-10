Az örökös tag A kétszeres Jászai-díjas, érdemes művész rendező Sándor János hosszú pályafutása alatt Kaposváron, Debrecenben és Békéscsabán is dolgozott. 1982 és 1988 között a Szegedi Nemzeti Színház tagozatvezető főrendezője volt, azóta a társulat örökös tagja. Külföldön is dolgozott, Litvániában, az egykori Jugoszláviában, Romániában és Franciaországban is állított színpadra előadásokat. Színháztörténeti kutatásait több könyvben és több száz szakcikkben publikálta.