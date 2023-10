Szél Dorina áprilisig teljesen egészséges kislány volt, aki akkor egyik pillanatról a másikra kancsallá vált. A kislány három nappal később már annyira szédült, hogy segítség nélkül menni sem tudott. Kiderült: rosszindulatú, agresszív agytörzsi rákkal küzd. Bár a tumor egy részét műtéttel sikerült eltávolítani, sugárkezeléssel és kemoterápiával pedig most kordában tudják tartani a gyorsan növekvő daganatot, az orvosok szerint ezzel csupán időt nyernek. Hogy meddig tartható fent ez az állapot, azt senki nem tudja.

A kislány jobb oldala a műtét után lebénult, így fejlesztésre is szüksége van, hogy minél hamarabb visszakapja elvesztett képességeit. A fővárosba kell majd hordani, a család utazási és lakhatási költségei így jelentősen megnőnek majd. Értük fogtak össze több százan szombaton a Mórahalmi Rotary Club jótékonysági kerékpáros teljesítménytúráján. A résztvevők Mórahalmon, Zákányszéken vagy Ásotthalmon is elrajtolhattak, hogy aztán legalább 7 pecsételőpontot érintve teljesítsék a kihívást. Lényegében tehát egy biciklis kirándulással lehetett jótékonykodni, a nevezési díjakkal ráadásul egyszerre két jó ügyet is szolgáltak.

Dorina családjának 600 ezer forintot adunk át a rendezvény bevételéből. Emellett pedig 450 ezer forintból három neurofejlesztési pontot is létrehozunk Mórahalmon, Zákányszéken és Ásotthalmon, hogy ezeken a településeken elérhető legyen a lehető legkorábban az a fejlesztés, amely akár egy magatartászavart, figyelemzavart, vagy a Dorináéhoz hasonló mozgás-, illetve beszédfejlődési zavart ellensúlyozni tud

– mondta el lapunknak Mester Lajos, a program egyik szervezője.

Fotó: Timár Kriszta

Hozzátette, a fejlesztésnek van olyan területe is, amelyet a társadalombiztosító nem finanszíroz – például otthonra is meg kell venni azokat az eszközöket, amelyekkel a mindennapokban lehet gyakorlatokat végezni.

Mivel ezt nem minden család engedheti meg magának, szeretnénk létrehozni egy pénzügyi alapot is, amelyre a rászorulók pályázhatnak majd

– magyarázta.

Ehhez az összetett programhoz járult tehát hozzá a kerékpártúra több mint 200 résztvevője. A Haltmayr család például több mint 50 kilométert tekert a jó ügyért.

Hogy pontosan mennyi volt, nem tudjuk, mert a végére lemerült az okosóra

– mosolygott az édesanya, Mónika. Mint mondták, örömmel jöttek, hiszen segítettek, ráadásul egy telefonmentes napot tudtak eltölteni 8 és 10 éves gyermekükkel.

Nógrádi Zoltán, Mórahalom polgármestere a rendezvény végén megköszönte a Rotary klubnak, hogy segíti az ilyen ügyeket.

Saját tapasztalatból is tudom, mekkora hátrányt lehet leküzdeni, ha rendelkezésre állnak az eszközök és a hozzáértő szakemberek

– tette hozzá.

A jótékonysági túra befutójára eljött a Szél család is. Dorina édesanyja, Adrienn lapunknak elmondta, két nappal korábban tudta meg, hogy jótékonysági eseményt a javukra.

Nehéz szavakat találni. Még most sem fogom fel, mi történt velünk. Nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki ismeretlenül is segített bennünket

– sírta el magát.

KÉPALÁ: A hatéves, daganatos Dorináért és minden, fejlesztésre szoruló homokhátsági gyermekért jótékonykodtak szombaton a Rotary rendezvényén. Fotó: Timár Kriszta