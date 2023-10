Az eredeti tervek szerint elsőként részönkormányzati ülést tartottak volna, de a tanácskozás elején nem volt határozatképes a grémium, mert az öt főből csak az elnök és egy képviselő jelent meg, ezért azonnal a közmeghallgatással kezdték a napirendet, ahol elsőként Benkő Zsolt képviselő számolt be az elmúlt időszakról. Később egy másik képviselő is megérkezett.

Fotó: Kovács Erika

Aki beteg, nem szívesen ül tömegközlekedési eszközre

– A legutóbbi közmeghallgatás legfontosabb témája az orvosi rendelő kérdése volt. Mint ismeretes, a covid óta nincs helyben rendelés. Az orvosi rendelő állapota nem megfelelő, rendelésre alkalmatlan. Tavaly előzetes helyszíni szemlét tartottunk, ami után a kormányhivatal megküldte a részletes listát, milyen munkálatokra lesz szükség. A településrész háziorvosa továbbra sem kíván kijárni, az az elvárása, hogy aki beteg, menjen be a vásárhelyi rendelőjébe. Csakhogy aki beteg, nem szívesen ül tömegközlekedési eszközre. Van egy másik háziorvos, aki a felújítás után vállalná, hogy heti egy alkalommal Szikáncson rendelne

– mondta a közmeghallgatáson Benkő Zsolt, a részönkormányzat elnöke.

Az időseknek segítségre lenne szükségük

Egy helyi lakos írásban nyújtotta be a közmeghallgatásra a kérését. Mivel Szikáncson is egyre több az idős lakos, ezért azt javasolta, hogy a volt iskolában alakítsanak ki idősek napközijét, kis könyvtárral, zenehallgatási lehetőséggel, ahová rendszeres időközönként járhatna pedikűrös, manikűrös és fodrász is, illetve ahol ebédelni is lehetne. Benkő Zsolt elmondta, az iskolaépület kihasználatlan, meg lehetne valósítani, de ehhez szükséges ismerni az intézmény alapításának feltételeit és a valós igényt is, hányan igényelnék ezt a szolgáltatást. A lakosok azt is megemlítették, hogy egyre több az egyedül élő, elhanyagolt idős ember a faluban, akiknek a koruk, egészségi állapotuk miatt otthon lenne szükségük segítségre, például a fürdésben, ruházatuk és az otthonuk tisztán tartásában, a bevásárlásban, a gyógyszerek kiváltásában. Megoldás lenne a tanyagondnoki szolgálat is, de Szikáncs belterületnek számít, a tanyagondnoki szolgálat viszont csak külterületen működhet.

Fotó: Kovács Erika

A jövő év elejétől Vásárhely külterületén lesz tanyagondnok

A részönkormányzat ülésén részt vett Márki-Zay Péter polgármester is, aki arról beszélt, hogy Hódmezővásárhely kilép a kistérségi társulásból és önálló szociális intézményt hoz létre. Reméli, hogy a szikáncsiak is elégedettek lesznek a változással. Arról is tájékoztatást nyújtott, hogy a jövő év elején elindítják a tanyagondnoki szolgálatot, ami a Szikáncs körüli tanyán élőknek is segítséget nyújt.

A szikáncsiak szeretnék, ha minden busz bemenne a faluba. Felhívták a figyelmet, hogy fiataloknak, különösen a téli időszakban ki kellene alakítani egy helyet, ahol találkozhatnak. Sajnálják, hogy a focicsapat megszűnt. Nyáron Németh Zoltán részönkormányzati képviselő szabadtéri mozikat szervezett, ahol volt, hogy 50-en vettek részt. Igény merült fel, hogy legyen mozi télen is, a volt iskolában.