Támogató szolgálat, HS és foglalkoztatás Nelhübel-Oláh Henriette elmondta, negyven érintettnek támogató szolgálatot, házi segítségnyújtást és foglalkozást biztosítanak. Hangsúlyozta, szeretnék mind a negyven embert foglalkoztatásba bevonni január elsejétől. A szakember előadásában részletesen szólt a helyettes államtitkár által is említett szemléletváltás jelentőségéről, hátteréről, illetve konkrét példákkal is érzékeltette, hogy miért lényeges, hogy emberléptékű kis otthonok jöjjenek létre. Hozzátette, vállalták, hogy negyven lakó számára hat házat hoznak létre, Békéscsabán három és Mezőberényben is három házat, amelyekben 6-8 fős lakóközösségek jönnek létre. A programban emellett egyebek mellet három már meglévő épületükön cserélték a nyílászárókat, a mezőberényi alapszolgáltatási központon fotocellás ajtót szereltek be a kerekesszékesek érdekében. Két kilencszemélyes elektromos kisbuszt szereztek be, épületekre napelemeket szereltek, eszközöket szereztek be, folyamatos az új dolgozók és a lakók felkészítése is.