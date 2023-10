Szegedi hírek 1 órája

Amerikai regényben született újjá a szegedi MEFESZ

Hatvanhét éve, 1956. október 16-án, Szegeden lobbant fel a forradalom lángja, Csongrád-Csanád vármegye székhelyén alakult meg a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége (MEFESZ). A pártállamtól független szervezet elsőként fogalmazta meg a hallgatók követeléseit. Az 1956-os forradalom egyetemi eseményei egy amerikai írónőt, Lisa Voelkert is megihlették. A The Spoon (A kanál) című regényéből az angolszász olvasók is megismerhetik a szegedi egyetemisták azokban a sorsfordító hetekben játszott heroikus szerepét.

Jeszenszky Zoltán Jeszenszky Zoltán

Jancsák Csaba kutatásait is felhasználta regényéhez az amerikai írónő. Fotó: Gémes Sándor

Lisa Voelker regénye a negyvenes évektől kezdődően két család útját követi nyomon. A Turea család gyermekei, Péter Szegeden, míg Júlia Budapesten lesz 1956-ban egyetemi hallgató. Péter szegedi diákként bekapcsolódik a MEFESZ szervezésébe, lelkesen vesz részt az október 16-ai és 20-ai gyűléseken. Október 22-én a Budapestre éppen megérkező Kiss Tamást, Lejtényi Andrást és Tóth Imrét ő és testvére, Júlia viszi el a műegyetemi diákgyűlésre, ahol Kiss Tamás ismerteti a szegedi MEFESZ követeléseit. Itt az egyik hozzászólóként megjelenik a műben egy további szegedi fiatalember, Danner János is. A forradalom heroikus küzdelmei alatt a fiatalokra rátalál a szerelem is, de a szabadságharc leverése után kénytelenek párjaikkal együtt elmenekülni az országból. Emlékként csak egy kanalat visznek magukkal a családi étkészletből. Igaz történet ihlette A regényről kalandos úton szerzett tudomást a MEFESZ történetét kutató Jancsák Csaba. A Szegedi Tudományegyetem docense a közelmúltban egy csomagot kapott egy ismeretlen címről, amelyben a kötet lapult, valamint a szerző levele, amelyben Lisa Voelker mondott köszönetet a regényhez való hozzájárulásért. Az irodalmi alkotás ugyanis Kiss Tamás, a MEFESZ egykori vezetőjének a visszaemlékezésére, valamint Jancsák Csabának a szegedi egyetemisták 1956-os forradalomban vállalt szerepéről írt, négy angol nyelven megjelent tanulmányára épült. Az egyetemi docens szerint a történet izgalmas, fordulatos és bár egy regényről van szó, de meglepő módon ragaszkodik az események hiteles interpretálásához, mégpedig úgy, hogy nem válik unalmassá a történetmesélés. Lisa Voelker irodalmi műve a forradalmat előkészítő szegedi egyetemistákról szól. Fotó: könyvborító A reményről és kitartásról szól A The Spoon a veszteség és a túlélés története, egyetlen kis kanálé, amely egy család túlélési akaratának jelképévé vált. Az igaz történetekből szövődött mű túlélők megrázó visszaemlékezései és családtörténeteik alapján született – írta Jancsák Csabának a szerző. Lisa Voelker hozzátette: „különösen érdekelnek az olyan emberek történetei, akik nagy nehézségeket győztek le, vagy akik nagy nehézségeket éltek át. Ezek azok a történetek, amelyek a reményről, a bátorságról, a kitartásról és a bátorításról szólnak. Úgy gondolom, hogy ezeknek a történeteknek nem szabad elveszniük az idő múlásával”. Az elődökre emlékeznek

A MEFESZ megalakulásának emlékére hétfőn, az Egyetemi Autonómia és a Hallgatói Önkormányzatiság Napján délelőtt tudományos konferenciát tartanak az SZTE Dugonics téri épületében, 16 órától pedig megkoszorúzzák a szegedi egyetemisták Ady téri emlékművét.

